Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 4 июня 2025Силовые структуры

МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

МВД РФ проводит проверку блогера из-за провокационных роликов о жителях Чечни
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России проводит проверку в отношении блогера, публиковавшего в соцсетях провокационные ролики о жителях Чечни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки назначены необходимые экспертизы постов. По ее итогам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее в МВД сообщили о задержании шести участников событий на Ярославском вокзале Москвы вечером 3 июня, когда бизнес-тренера Арега Щепихина засунули в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли.

Министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что похищения не было, блогер задержан и проверяется по шести статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Китай собрался купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

    В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

    Российские войска нанесли удар по центру сил спецопераций ГУР Украины

    Российские войска заняли Кондратовку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости