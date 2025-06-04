МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

МВД РФ проводит проверку блогера из-за провокационных роликов о жителях Чечни

В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

Начало событий в новости В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России проводит проверку в отношении блогера, публиковавшего в соцсетях провокационные ролики о жителях Чечни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки назначены необходимые экспертизы постов. По ее итогам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее в МВД сообщили о задержании шести участников событий на Ярославском вокзале Москвы вечером 3 июня, когда бизнес-тренера Арега Щепихина засунули в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли.

Министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что похищения не было, блогер задержан и проверяется по шести статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.

