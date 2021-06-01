Россияне отказались идти в полицию из-за мошенников

Лишь каждый восьмой россиянин (12,2 процента) обращается в полицию из-за мошенничества. Об этом говорится в исследовании проекта ОНФ «За права заемщиков», передает РИА Новости.

Там отметили, что большинство россиян отказываются идти в полицию по факту мошенничества. Чаще всего граждане не пишут заявления в правоохранительные органы, когда попытка мошенничества не увенчалась успехом (69 процентов). Кроме того, причинами молчания россиян являются незначительная сумма потери (6,6 процента) и нежелание или боязнь связываться с полицией (6,9 процента).

Только 13 процентов опрошенных пользовались услугами юристов при подаче заявлений в полицию. При этом россияне, которые попали на уловки мошенников, в 76,5 процента случаев безвозвратно теряют свои средства. Лишь 16,8 процента респондентов удалось полностью вернуть деньги, а 6,7 процента смогли получить обратно лишь часть похищенного.

Чаще всего деньги не удавалось вернуть, поскольку мошенников не поймали (43,5 процента). Отсутствие имущества у мошенников гораздо реже (5,6 процента) является причиной невозможностью вернуть похищенное.

Ранее в МВД перечислили самые распространенные способы мошенничества в России. Наиболее опасный из них — отправка в банки распоряжений о переводе денег на счета, подконтрольные злоумышленникам. Также у потенциальных жертв в телефонных разговорах пытаются выяснить личную информацию.