Высокопоставленных офицеров Росгвардии этапировали в Москву и арестовали

В Москву этапировали высокопоставленных офицеров Росгвардии из Якутии и Чукотки, и арестовали по решению Басманного суда столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о начальнике Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрее Черном и двух руководителях подразделений управления вневедомственной охраны республики Саха (Якутия) Иване Будуровиче и Романе Харитонове. Им предъявлены обвинения по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Мера пресечения избрана по ходатайству следователя до 30 июля.

Офицеры проходят по уголовному делу главы технического отдела ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова.

Расследование ведется по факту подстрекательства к злоупотреблению должностными полномочиями в 2012 году. Тогда Воробьев и Швецов служили во внутренних войсках МВД и занимались закупкой оборудования для охраны государственных объектов. Они совершили преступление при поставке по госконтракту оборудования для охраны объектов Северного морского пути.

Их задержали и арестовали 26 мая. Они взяты под стражу до 25 июля.