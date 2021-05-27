Раскрыты детали дела арестованных офицеров Росгвардии

Уголовное дело против высокопоставленных офицеров Росгвардии было возбуждено по материалам совместной проверки ФСБ и службы собственной безопасности ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая детали дела.

Расследование в отношении начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова ведется по факту подстрекательства к злоупотреблению должностными полномочиями в 2012 году. Тогда офицеры служили во внутренних войсках МВД и занимались закупкой оборудования для охраны государственных объектов.

Злоупотребления Воробьевым и Швецовым были допущены при реализации госконтракта на поставку оборудования для охраны объектов Северного морского пути.

Офицеров задержали и арестовали 26 мая. Они взяты под стражу до 25 июля.