Назван процент давно не бывавших в отпуске россиян

Примерно 48 процентов россиян давно не были в отпуске — из них 15 процентов отдыхали больше года назад. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

Так, эксперты назвали долю россиян, не бравших отпуск последние два года — около 33 процентов. Еще 15 процентов не ездили на отдых больше года.

22 процента опрошенных ездили в отпуск в течение последних 12 месяцев, 13 процентов — три-шесть месяцев назад, а семь процентов респондентов отдыхали один-три месяца назад.

Также из опроса стало известно о продолжительности отпуска большинства россиян — 45 процентов отдыхают две недели, 12 процентов — менее недели, 10 процентов — ровно семь дней. Более того, 19 процентов участников исследования признались, что расслабляются от работы больше двух недель, еще 14 процентов — больше месяца.

Ранее в мае были названы самые популярные у россиян направления для летнего отдыха. Так, согласно исследованию, чаще всего путешественники хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции.