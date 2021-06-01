Бикини с увеличением груди для детей в популярном магазине разозлили родителей

В ассортименте популярного британского производителя модной одежды New Look появились купальники для детей с эффектом увеличения груди. Об этом сообщает Daily Mail.

Покупательница одного из магазинов сети обратила внимание на бикини с треугольными чашками, в которые были вшиты мягкие подкладки. Они продавались в детском отделе по цене от 7,5 до 14,5 фунта стерлингов (743-1436 рублей) и предназначались для девочек в возрасте от 9 до 15 лет. При этом описание товара на сайте марки гласило: «Необходимо всем девочкам, обновляющим летний гардероб».

Вики Сноудон (Vicky Snowdon) из Лестера, Англия, разозлил описанный дизайн купальников, поскольку, по ее мнению, он сексуализирует маленьких детей. «Мне и так трудно закупаться в магазине New Look, потому что все детские топы там — укороченные. Но бикини с подкладками для девятилетних девочек? Серьезно?» — высказала женщина свое возмущение в Twitter.

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На пост англичанки обратили внимание сотрудники организации Object, выступающей против сексуальной объективации женщин. «Перестаньте сексуализировать детей, New Look. Это неправильно и вредоносно. Убирайте их из магазинов», — потребовали они в своей публикации, которая снискала поддержку родителей из разных стран мира.

Представители бренда New Look пока никак не отреагировали на претензии пользователей сети.

В октябре 2020 года британский масс-маркетный производитель одежды River Island выпустил в продажу облегающие кожаные легинсы для детей от 5 до 12 лет и также вызвал возмущение среди родителей. Некоторые клиенты обвинили бренд в сексуализации детей после того, как упомянутый предмет одежды появился в отделе детских вещей.