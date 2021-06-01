Россиян предупредили о подорожании люксового пляжного отдыха летом

Россиянам рассказали о росте цен на люксовые курорты Черного моря предстоящим летом. Об этом вице-президент АТОР и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил на пресс-встрече корреспондентам «Ленты.ру».

Согласно статистическим данным, пляжный отдых в Сочи подорожал на 87 процентов в июне и 46 процентов в сентябре, в Геленджике и Анапе — от 29 до 42 процентов в зависимости от месяца.

Схожая ситуация наблюдается и в Крыму — в Ялте и Алуште цены выросли до 89 процентов и 66 процентов соответственно.

По данным аналитиков, популярность дорогостоящего отдыха связана с тем, что спрос на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях превышает номерной фонд, которым располагают гостиницы.

При этом стоимость проживания в отелях среднего и бюджетного сегмента повысилась незначительно и в среднем не превышает 15 процентов.

Ранее июнь назвали самым выгодным месяцем для путешествия к Черному морю предстоящим летом. Согласно статистике, пакетные туры со средней продолжительностью в девять дней обойдутся в среднем от 36 тысяч до 53 тысяч рублей.