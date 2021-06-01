На Украине пытались провести выборы в «народные советы СССР»

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы людей в Днепропетровской области, которые пытались провести выборы в «народные советы СССР». Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

Как рассказали в пресс-службе СБУ, местная жительница с опытом создания «псевдовластных образований», называющая себя председательницей Верховного совета УССР, привлекла к участию в «антигосударственных мероприятиях» около 100 человек. Она действовала в координации с российской организацией «Верховный совет СССР».

Женщина раздавала единомышленникам справки о гражданстве СССР и призывала поучаствовать в выборах «советов». В формировании «силового блока» несуществующих органов власти участвовали члены российской организации «Международный союз советских офицеров», утверждают в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.

В апреле суд в Иркутске лишил квартиры супругов, объявивших себя гражданами СССР. Муж и жена отказывались платить по ипотеке, заявив, что не признают действующую власть и ее законы.