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Диетолог назвал лучшую для употребления температуру воды

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Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский заявил, что вода разной температуры оказывает свое воздействие на организм. Он также дал рекомендации, как выбрать лучшую для употребления воду, сообщает радио Sputnik.

Врач заявил, что воду комнатной температуры —18-22 градусов — можно пить в любых случаях, и назвал ее «оптимальным» вариантом. Однако такая вода нравится не всем людям, поскольку она недостаточно сильно утоляет жажду. Бобровский подчеркнул, что можно выпить побольше такой воды без опаски за здоровье.

Диетолог напомнил, что не стоит злоупотреблять холодной водой, в частности, во время еды. Такие напитки замедляют процесс насыщения, поэтому от них лучше отказаться. Бобровский уточнил, что эту особенность учитывают заведения быстрого питания, чтобы посетитель заказал себе дополнительное блюдо.

По словам врача, холодная вода при жаркой погоде не является лучшим средством для утоления жажды. Более эффективно справиться с высокой температурой воздуха помогают горячий чай или горячая вода. Диетолог порекомендовал людям, стремящимся отказаться от сахара в чае и кофе, заменить эти напитки на горячую воду. Он добавил, что сам использовал этот метод.

Ранее нефролог назвал опасным чрезмерное питье воды при отсутствии жажды. Специалист считает, что польза воды в научных исследования доказана недостаточно, а сама жидкость вымывает из организма натрий в большом количестве.

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