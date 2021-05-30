Биохимик рассказала о способе проверить качество питьевой воды

Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала о способе проверить качество питьевой воды в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, тщательно проверить качество воды в домашних условиях нельзя. Однако можно свериться с некоторыми основными параметрами, такими как цветность, мутность, запах. Жесткость воды можно определить по наличию накипи в чайнике. «Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», — отметила Кулешова. Ржавые подтеки на сантехнике указывают на присутствие трехвалентного железа.

Кроме того, для определения качества воды можно использовать простые реагенты. Например, специальные тесты для проверки воды в аквариуме на Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. «Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования», — подчеркнула биохимик. Однако подобные тесты имеют довольно низкую точность, предупредила она, так как конкретного количества элементов узнать не получится.

Качество воды в бутылках на глаз определить также затруднительно. В частности, стоит также обратить внимание на вкус и цвет жидкости. Так, можно поставить бутылку на лист белой бумаги и проверить, что у воды нет никакого оттенка, или провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок. «Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию», — заключила Кулешова.

Ранее микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход предупредила россиян о том, что минеральная вода в больших количествах может быть опасна для здоровья из-за содержащихся в ней растворенных солей. По ее словам, при ежедневном употреблении одной только минералки возможно нарушение водно-солевого обмена в организме.