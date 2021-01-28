В России проверили воду для кулеров

Эксперты Роскачества проверили воду для кулеров 20 торговых марок, продукция которых продается в России. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». По итогам проверки замечаний у специалистов не было только к воде бренда «ГлавВода».

Отклонения по микробиологической безопасности выявили у шести торговых марок, а у семи были признаки фальсификата. Кроме того, на этикетках воды 16 торговых марок отмечено наличие информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, а в воде «Родной ключ» общее микробное число оказалось превышено в 15 раз.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?

Эксперты напомнили, что в кулере вода не кипятится, а только нагревается от 70 до 90 градусов, так что в некоторые микробы выживают в такой среде и размножаются. Кроме того, большая тара может приводить к тому, что вода долго стоит и в ней размножаются бактерии, а самым опасным местом в кулере остается кран.

Ранее в январе эксперты проверили 206 торговых марок бутилированной воды. Признаки фальсификата обнаружили у 59 образцов. Кроме того, исследование показало, что пять торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС. Еще у одного образца обнаружены несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации.

Ранее россиянам дали советы по выбору воды в бутылках. Стоит насторожиться из-за негерметично закрытой бутылки. Кроме того, стоит обращать внимание на материал, из которого она изготовлена. Самой безопасной тарой считается темная стеклянная бутылка.