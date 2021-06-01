Россиянам начали доставлять еду на яхты

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил новую функцию. Теперь россияне смогут получить свой заказ на яхту. Об этом говорится в сообщении компании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доставка на гидроциклах заработает 1 июня в Сочи. Чтобы правильно оформить такой заказ, в комментариях нужно указать информацию о плавательном средстве: номер и название яхты или катера, а также ориентир по ближайшей точке на берегу «Доставка на гидроцикле будет осуществляться по стандартной стоимости сервиса. Во время волнений в море пользователям не рекомендуется заказывать напитки в стаканчиках», — говорится в сообщении.

Получить заказ можно, если яхта находится не дальше, чем в пяти милях от берега. В подборке ресторанов, доступных к заказу на яхту, будет десять заведений, среди них: McDonalds, KFC, Burger King и другие. «Еще никогда образ курьера не был так близок к образу персонажей из комиксов про супергероев. Уверены, что наши ребята станут одним из главных впечатлений у отдыхающих и жителей города Сочи», — прокомментировали в компании.

Ранее стали известны предпочтения россиян в доставке еды: по утрам граждане предпочитают заказывать готовую еду, фрукты и овощи. А ближе к вечеру значительно увеличивается рост покупок напитков, чипсов, снеков и мороженого.