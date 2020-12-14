Delivery Club решил скупить вязаные носки у бабушек

Сервис доставки готовой еды Delivery Club скупит вязаные носки, варежки, шапки и шарфы у пенсионерок, торгующих возле метро, в переходах, на рынках и улицах. Все приобретенные товары будут переданы курьерам, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания попросила пользователей сервиса помочь им «найти бабушек», которые торгуют вязаной одеждой ручной работы на улицах, и передать координаты места через форму обратной связи. После этого к пенсионерам приедут представители компании и выкупят товар.

«В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай», — рассказали в компании.

Проект помощи пожилым людям «Уютный коллаб» будет работать 20 и 27 декабря в 15 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.