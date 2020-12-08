Подсчитана стоимость салата «Оливье» в 2020 году

Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек в среднем по России в 2020 году выросла на один процент и составила 312,37 рубля. Об этом рассказал зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, сообщает ТАСС.

В состав салата вошли 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука), 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов. По данным Руспродсоюза, за год все ингредиенты салата подорожали, кроме огурцов.

Согласно расчетам с учетом изменившихся цен на названные продукты, стоимость картофеля обойдется в 13,05 рубля., моркови — в 6,42 рубля, лука — в 2,5 рубля, яиц — в 26,3 рубля, колбасы — в 122,3 рубля, майонеза — в 37,8 рубля, зеленого горошка — в 63,84 рубля, огурцов — в 40,16 рубля. Таким образом, стоимость главного новогоднего салата составит 312,37 рубля против 309,178 годом ранее.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун предупредил россиян о росте цен на продукты, поскольку из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов. Эксперт добавил, что России достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта.