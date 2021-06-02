Суд арестовал бывшего директора «Открытой России»

В Краснодаре суд арестовал бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, Андрея Пивоварова. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято по ходатайству следствия об избрании в отношении Пивоварова меры пресечения в виде содержания под стражей. Он арестован на два месяца до 31 июля.

Защита подсудимого просила суд о домашнем аресте.

Следователь сообщил, что основанием для уголовного преследования Пивоварова стал его пост в интернете, агитирующий сбор средств в пользу проекта «Открытой России». Экс-директор движения отрицает свою вину. Его адвокаты заявляют, что Пивоваров не собирался скрываться и его не уведомляли об уголовном деле.

По данным Следственного комитета России, фигурант дела прежде неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

31 мая Пивоваров был снят полицейскими с борта польской авиакомпании LOT в Пулково. Его вменяется статья 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования. Кроме того, членство всех участников движения было аннулировано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что самозакрытие движения не является зачисткой политического поля.