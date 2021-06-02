Польша отреагировала на снятие бывшего директора «Открытой России» с самолета

Варшава изучает ситуацию со снятием с борта польской авиакомпании LOT бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории страны, Андрея Пивоварова в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости.

Сейчас, по его словам, ведется сбор и анализ информации, в том числе в контексте международного права и воздушного права. Если выяснится, что были нарушены какие-то нормы, польские власти отреагируют и потребуют объяснений, в том числе и по дипломатическим каналам.

Пшидач добавил, что, «зная деятельность нашего российского соседа», нельзя исключить вариант с провокацией. При этом он согласился, что ситуация с Пивоваровым не похожа на недавнюю посадку самолета ирландской Ryanair в Минске, где задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Пивоваров заявил о своем задержании 31 мая. «Меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку», — сказал он, добавив, что уже после этого подъехали полицейские и сняли его с борта.

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования. Кроме того, членство всех участников движения было аннулировано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что самозакрытие движения не является зачисткой политического поля.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.