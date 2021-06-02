Интернет и СМИ
 
Последние новости
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
Две российские авиакомпании получили разрешение на полеты в Германию
Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках
Германия ответила на заявление России о сохранении транзита газа через Украину
В России украли военный комплекс весом 72 тонны
В России подсчитали самозанятых подростков
В Подмосковье избили занявшего чужое парковочное место полицейского 
Стали известны условия поединка между звездой YouTube и Мэйуэзером
В Чехии захотели объявить импичмент заступившемуся за Россию президенту
Новости партнеров

Ведущая Первого канала назвала главный минус работы с мужем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева рассказала о главном минусе работы с мужем-продюсером Василием Мельничином в одном шоу. Весомый недостаток она назвала в интервью «Телепрограмме».

«Работать с родственниками — не очень правильный выбор. Но в моей ситуации сложилось так, что мы работаем вместе с мужем», — отметила Бадоева.

Телеведущая добавила, что при работе над одной программой главный минус заключается в «нехватке ресурсов» для того, чтобы супруги могли пожалеть и поддержать друг друга после тяжелого дня.

«В обычных семьях вечером пришел один из супругов уставший — другой поддержал, пожалел, приготовил что-то вкусное. А когда мы вечером, как две побитые собаки, приезжаем в номер, то ждать такой поддержки не приходится. Сил нет. Но мы прекрасно молчим», — пояснила звезда Первого канала.

Бадоева добавила, что во время командировок пара всегда снимает один большой гостиничный номер.

В апреле 2019 года съемочная группа телепередачи «Жизнь других» тяжело заболела во время командировки во Вьетнам. По словам ведущей программы, проблемы начались во время поездки на рисовые поля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жанна Бадоева: «Редко просыпаюсь в своей постели»
Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей недвижимости
Съемочную группу Первого канала сразила лихорадка во Вьетнаме
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
01:2229 мая

Гримерку Бузовой окропили святой водой и отдали ее бывшему возлюбленному

22:0530 мая

Харламова заметили отдыхающим в Сочи с 28-летней актрисой и Little Big

09:5831 мая

Сайт Newsru.com объявил о закрытии

Интернет и СМИ00:0214 мая

Россия лайкающая

Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
08:1531 мая

Блогерша поделилась «действенным» способом отомстить бывшему

06:0031 мая

Телеведущие показали спаривание зайцев в эфире и удивили зрителей

03:2231 мая

Обвиненный в избиении телеведущей бизнесмен заявил о «нарисованных» синяках

Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
20:3530 мая

Журналист «Дождя» объяснил появление голой девушки в прямом эфире

17:5030 мая

Участник «Последнего героя» поделился самым печальным открытием на проекте

14:3730 мая

Русский интерфейс нашли в программе атаковавших американский трубопровод хакеров

Россия
«Я из тех, кто не сдается».
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Что изменится в жизни россиян с 1 июня.
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
«Роды просто раздавили».
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Сдаваться нельзя».
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Все материалы
Мир
Гуру пообещал лечить коронавирус йогой в разгар смертельной волны
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»
Швейцария предупредила о закрытии неба на время встречи Путина и Байдена
Германия ответила Зеленскому на просьбу поставить оружие
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху
Дотянулся до небес.
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска
Все материалы
Экономика
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Дефицит чипов рекордно обогатил их производителей
Членом Совета директоров «Роснефти» стала Карин Кнайсль
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
«Роснефть» расширила сотрудничество в области исследований и технологий
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
«Я работал не за награды».
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова
С чистыми руками
 
Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»
«Мистическая духовная война».
Как главный пропагандист Белоруссии борется с оппозицией, геями и мировым правительством
Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Все материалы
Ценности
Эксперт раскрыл пользу чувства голода
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Учителя-мужчины по всей Испании начали ходить на работу в юбках
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперт раскрыл способы распознать болезни по внешнему виду рук
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Потерянный кошелек 20 лет пролежал в кустах у паба и вернулся к хозяину
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
«Учитель года» занялась сексом с двумя учениками и покончила с собой
Девушка подралась с медведем из-за собак
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Женщина заподозрила мужа в измене и застукала его со своим взрослым сыном
Все материалы
У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия
Olds Cool Show: американская экзотика в России.
Проекты лучших кастом-ателье, «мексиканские» Волги и кое-что еще
Электрокар Daymak сможет майнить криптовалюту
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Все, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Kia Stinger обзавелся очень дорогой спецверсией Scorpion
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
В России подорожали автомобили 27 марок
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы