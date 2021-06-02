Дело о пропаже борца с «кадыровской диктатурой» передали расследовать в Чечню

Краснодарские следователи передали расследовать уголовное дело о пропаже модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева в Чечню. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Комитет против пыток».

Юрист «Комитета против пыток» Лейсан Маннапов рассказал, что за полгода следователям так и не удалось допросить лиц, возможно причастных к похищению, и остальных свидетелей.

«Передача уголовного дела следователям Чеченской Республики была предсказуема, хотя и не обрадовала нас. Мы надеемся, что следствие в Чечне будет способно провести все необходимые допросы и другие следственные действия, и в деле, наконец, появятся подозреваемые», — сказал Маннапов.

По мнению краснодарских следователей, после похищения борца с «кадыровской диктатурой» доставили на территорию Чечни. Там же находятся большинство свидетелей.

«Основные следственные и процессуальные действия на территории Краснодарского края выполнены», — заявил и.о. руководителя следственного управления Краснодарского края Андрей Маслов.

О похищении в Геленджике 19-летнего жителя Чечни стало известно в начале сентября 2020 года. Тогда в сети появилось видео, на котором запечатлены его истязания и пытки бутылкой. В Краснодарском крае следователи с четвертого раза, после трех отказов, возбудили уголовное дело о пропаже Тепсуркаева.

Как писала «Новая газета», есть доказательства того, что Тепсуркаева похитили жители Чечни. По информации издания, молодой человек находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Позднее отец Тепсуркаева записал два видео, в которых заявил, что несколько лет назад отрекся от сына из-за непослушания и не имеет претензий к властям республики.