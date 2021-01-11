Дело о пропаже борца с «кадыровской диктатурой» возбудили с четвертого раза

В Краснодарском крае следователи с четвертого раза, после трех отказов, возбудили уголовное дело о пропаже борца с «кадыровской диктатурой» Салмана Тепсуркаева, которого пытали бутылкой. Об этом сообщила правозащитная организация «Комитет против пыток» на своем сайте.

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Дело по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») было возбуждено 27 ноября 2020 года, «Комитет против пыток» получил уведомление об этом в конце декабря.

Краснодарские следователи направляли материалы проверки по похищению Тепсуркаева в Чечню, так как автомобиль предполагаемых похитителей пересек границу республики, однако чеченские правоохранительные органы трижды выносили отказ, в том числе из-за отсутствия состава преступления. Уголовное дело было возбуждено по итогам дополнительной проверки.

О похищении в Геленджике 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева, модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, который позиционирует себя как противника главы республики Рамзана Кадырова, стало известно в начале сентября 2020 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором запечатлены его истязания и пытки бутылкой. В том же видео он извиняется, утверждая, что наказывает себя за свою деятельность, и передает эстафету администраторам канала. «Комитет против пыток» заявлял о доказательствах причастности к содеянному правоохранительных органов Чечни.

Как писала «Новая газета», есть доказательства того, что Тепсуркаева похитили жители Чечни. По данным издания, молодой человек находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Позднее отец Тепсуркаева записал два видео, в которых заявил, что несколько лет назад отрекся от сына из-за непослушания и не имеет претензий к властям республики.