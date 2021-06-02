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Заподозренный в живодерстве бывший российский депутат избежал уголовного дела

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Фото: Курганская областная дума

Бывший российский депутат Денис Хахалов, заподозренный в живодерстве после жестокого убийства волка на охоте, избежал уголовного дела. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Хахалова и других участников охоты не стали возбуждать уголовное дело из-за недостатка материалов, пояснил собеседник издания. Он отметил, что отказ, скорее, формальный и не связан с тем, что Следственный комитет хочет прекратить расследование.

Всего следователи опросили шестерых мужчин. Из их объяснений следовало, что двое егерей из Камышловского общества охотников и рыболовов охотились на волков для регулирования популяции. Однако животные, которых начали загонять, переместились на территорию Курганской области. Для этого один из местных егерей привлек коллег из региона, вместе с которыми оказался Хахалов.

Волков удалось отогнать на территорию Свердловской области, застрелили трех животных. Четвертый зверь оказался ранен, Хахалов поехал за ним, но внезапно хищник якобы побежал в его сторону, и мужчина принял решение переехать его снегоходом. Источник «Комсомольской правды» добавил, что у Хахалова и остальных участников охоты из соседнего региона не было права стрелять в животных на территории Свердловской области.

Видео, на котором, предположительно, Хахалов переезжает снегоходом раненого волка, появилось в интернете весной 2021 года. На ситуацию обратила внимание глава Росприродназора Светлана Радионова — она пообещала обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с требованием дать произошедшему правовую оценку. После этого СК начал проверку.

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