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Слоны сбежали из заповедника и оставили после себя 500 километров разрушений

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Кадр: @CCTVAsiaPacific

Стадо из 15 слонов, сбежавших в апреле из природного заповедника, пробиралось через поля на юго-западе Китая и оставило после себя 500 километров разрушений. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что за последнюю неделю животные осушили резервуар с водой, съели целые поля кукурузы и разрушили сараи местных жителей. С середины апреля слоны уничтожили около 56 гектаров посевов, что привело к убыткам в размере 6,8 миллиона юаней (почти 80 миллионов рублей).

Во вторник, 1 июня, власти провинции Юньнань заявили, что стадо находится в 20 километрах от города Куньмин, где проживают миллионы людей. Сотни людей были мобилизованы для обеспечения общественной безопасности.

Осталось непонятным, как дикие азиатские слоны, охраняемый вид в Китае, покинули национальный заповедник. Информации о жертвах не поступало.

Ранее в сети появилось видео встречи тигра и слона, которое стало вирусным. На 20-секундной записи видно, что тигр лежит на пути у слона. Когда слон подходит ближе, тигр поворачивается к нему. Неожиданно хищная кошка вскакивает и стремительно убегает в кусты, освободив дорогу слону.

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