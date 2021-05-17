Битва разъяренного слона и маленького бегемота на водопое попала на видео

В национальном парке Крюгера в ЮАР слон устроил потасовку на водопое и пнул детеныша бегемота. На видео с битвой животных обратило внимание издание USA Today.

57-летний Гордон Крандуэлл (Gordon Crundwell) поехал на сафари вместе с женой. Туристы остановились на обзорной площадке в северной части парка и заметили водопой, на берегу которого находились более 25 бегемотов и крокодилов. Одного из слонов по непонятной причине разъярили бегемоты. Животное зашло в воду и начало преследовать их.

«Слон становился все более раздраженным и начал издавать трубный звук. Он устроил хаос и стал выгонять бегемотов из водоема. В это время детеныш бегемота остался один на берегу. Слон подошел к нему, начал бить его хоботом так, что маленький бегемот отлетел дальше на берег», — сообщил Крандуэлл.

В конце концов слон оставил жертву в покое и вернулся в воду, где продолжил потасовку. Тогда детеныш бегемота зашел в воду и начал преследовать слона. Когда тот выходил из воды, маленький бегемот вцепился в его заднюю ногу. Это еще сильнее разъярило слона, и он пнул нападавшего.

Вскоре слон потерял интерес к происходящему и скрылся.

«За 50 лет посещений парков дикой природы я никогда не видел подобного взаимодействия слонов и бегемотов», — заявил автор видео.

Ранее сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями бегства бегемота, сумевшего вырваться из окружения слонов. Первое время бегемот неподвижно лежал, стараясь не пугать соседей. Улучив момент, он медленно отступил в высокую траву, а затем с поразительной резвостью бросился к воде, прыгнул в реку и скрылся.