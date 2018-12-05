Слон прогнал трех бегемотов

Туристы, отправившиеся в круиз по реке Умфолози в ЮАР, стали свидетелями конфликта между слоном и бегемотами. Канал Kruger Sightings опубликовал на YouTube ролик, снятый очевидцем.

По словам автора видео, во время плавания он много раз видел гиппопотамов, но слона встретил впервые. «Долгое время он стоял один, потом появилось трио бегемотов», — рассказывает турист. Животные сначала переглядывались, затем слон двинулся вперед и сломал дерево. Испуганные бегемоты прыгнули в воду и быстро уплыли.

«Гид предположил, что бегемоты были молодыми и только учились взаимодействовать со слонами, а слон просто хотел перейти реку, — пишет автор видео. — Мне, впрочем, это показалось похожим на территориальный конфликт».

В 2017 году в национальном парке Крюгера сняли на видео столкновение крокодила со стадом бегемотов, состоящим более чем из 30 особей. Бегемоты покусали рептилию, однако в итоге ей удалось уйти.

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