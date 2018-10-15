Маленький бегемот прогнал стадо буйволов с водопоя

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео детеныша гиппопотама, обороняющего свое место в реке. Ролик опубликовал сайт Newsflare.

Маленький бегемот прохлаждался в воде, когда на берегу появилось стадо буйволов. Он тут же выскочил из реки и бросился в сторону буйволицы, которая подошла слишком близко. Та не стала испытывать судьбу и отступила.

«Таким образом молодой самец гиппопотама давал буйволам понять, что нужно держаться подальше от его воды, — объясняет автор видео Эдрич Шейфер (Edrich Schafer). — После этого буйволица решила присоединиться к другим буйволам, который утоляли жажду в стороне от этих сердитых речных животных».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2017 году в национальном парке Крюгера сняли на видео столкновения крокодила со стадом бегемотов, состоящим более чем из 30 особей. Бегемоты швыряли и кусали рептилию, однако ей в итоге удалось уйти невредимой.

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