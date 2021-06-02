Подсчитана стоимость генеральной уборки в России

На реализацию проекта по генеральной уборке окружающей среды в России, предполагающего ликвидацию заброшенных скважин, затопленных судов и свалок, потребуется больше триллиона рублей. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Озвучивая подсчеты, министр напомнил, что в настоящий момент на территории страны находится около 29 тысяч так называемых «объектов накопленного вреда», другими словами — порядка двух тысяч свалок и 26,7 тысячи экологических скважин, также нельзя забывать и про затонувшие суда. По его словам, на уничтожение самых опасных объектов, которое предполагается осуществить до 2024 года, планируется выделить 62 миллиарда рублей.

Затронув тему генеральной уборки, Козлов указал, что «c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей», по предварительным подсчетам на реализацию проекта уйдет более 1 триллиона рублей. Глава Минприроды отметил, что в число приоритетных задач уже включили мероприятия по ликвидации 500 скважин, извлечению 79 судов, а также проведение инвентаризации накопленного вреда. На перечисленные мероприятия собираются выделить 17 миллиардов рублей. «Кроме того, нам нужно сегодня вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработать методику, которая расставляет приоритеты — какие полигоны приносят больше вреда здоровью», — заключил министр.

В мае 2020 года куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — называл число работающих незаконных свалок. По его данным, в стране в тот момент деятельность вели 1,5 тысячи полигонов, которые отсутствуют в государственном реестре объектов размещения отходов.