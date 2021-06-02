В квартире Дмитрия Гудкова нашли боевые патроны и снаряд

В одной из квартир бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова при обыске нашли боевые патроны и снаряд. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК России.

РЕН ТВ в своем Telegram уточняет, что в ходе следственных действий у самого Гудкова и его отца Геннадия силовики изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 миллиметров.

Ранее также сообщалось, что тетю Гудкова — Ирину Ермилову — задержали вместе с ним по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Их обоих подозревают по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК России.

О том, что Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов до избрания меры пресечения, стало известно ранее. Также сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Помимо этого, полицейские обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.