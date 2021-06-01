Тетю Дмитрия Гудкова задержали вместе с ним

Тетю бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова — Ирину Ермилову — задержали вместе с ним по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом сообщила ее адвокат Анастасия Саморукова, передает ТАСС.

Как уточнила Саморукова, Гудкова и Ермилову подозревают по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. «Но по этой статье им не может быть избран арест как мера пресечения», — заявила она.

О том, что Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов до избрания меры пресечения, стало известно ранее. Также сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Помимо этого, полицейские обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.