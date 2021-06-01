Полиция задержала Дмитрия Гудкова по делу о неуплате долгов

Полиция задержала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что он задержан на 48 часов до избрания меры пресечения.

Гудкова подозревают по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

По данным источника агентства, мужчину продолжают допрашивать, однако тот не признает вину.

Ранее сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.