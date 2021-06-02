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Продавец «Магнита» придушил ребенка за посещение супермаркета

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудник одного из московских супермаркетов сети «Магнит» беспричинно придушил ребенка в торговом зале. Об этом мать ребенка Ирина Армаш сообщила в Facebook.

По ее словам, 1 июня ее 11-летний сын пришел в магазин с одноклассником и стоял у витрины, когда продавец внезапно подошел к нему сзади и схватил в удушающий захват. «Не душил, но держал достаточно сильно. Магазин был пуст, прийти на помощь было некому», — написала москвичка.

Она отметила, что, когда к мальчику подошел друг, мужчина отпустил ребенка со словами: «И чему ты научился? Чего вам надо?» После этого испуганные дети оплатили покупки, убежали и позвонили родителям. Через 15 минут Армаш приехала на место и потребовала объяснений у руководителя магазина и его работника.

«Разговор ни к чему не привел. Свои действия продавец объяснил, как неудачную шутку. Директор еще сетовал на то, что детьми в их магазине совершается много краж», — рассказала мать.

Женщина добавила, что сотрудник супермаркета извинился, но в магазине отказались принять заявление на проведение служебной проверки. «Визит к участковому тоже не увенчался успехом», — написала она, уточнив, что для начала разбирательства в полиции потребовали заключение о телесных повреждениях, которых у ребенка нет.

«Зато есть огромные психологические повреждения. Но кого это волнует», — добавила Армаш.

В комментариях к публикации представители «Магнита» сообщили, что написали россиянке в личные сообщения. Что именно, не уточняется.

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