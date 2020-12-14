Упавший с лестницы из-за продавца магазина российский подросток впал в кому

В Новосибирске Следственный комитет организовал доследственную проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток упал с лестницы и впал в кому. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

В субботу, 12 декабря, возле магазина «Краски» на Каменской улице два несовершеннолетних подростка катались на скейтбордах. Из магазина вышел продавец, который решил прогнать скейтбордистов. Он «схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы».

В результате падения подросток получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее пьяный россиянин сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу. Жители одного из многоквартирных домов в Екатеринбурге вызвали педиатра для своего ребенка. Врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучала в дверь, которую открыл мужчина в нетрезвом виде. Он набросился на доктора и ударил ее несколько раз.