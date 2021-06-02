На ПМЭФ привезли краба-предсказателя

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) привезли с собой живого краба. Дары моря и разные деликатесы показала делегация из Заполярья, сообщает «ПолитЭксперт».

Как уточняет Newinform, краб способен предсказывать инвестиции, которые приходят в регион. Директор АНО «Мурманконгресс» Артем Марышев объяснил, что перспективность денежных вливаний определяют по движению «лап». «Если краб пошевелит правой лапой, то инвестии придут в ваш регион обязательно, если левой — то их необходимо будет немного подождать», — уточнил он.

Ранее на одном из стендов ПМЭФ заметили лик Христа. Площадка принадлежит Международному агентству суверенного развития (МАСР). Главой наблюдательного совета организации является председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду, 2 июня. Он продлится до 5 июня, за эти дни представители деловых кругов обсудят ключевые экономические вопросы. Страной-партнером форума в этом году выступил Катар.