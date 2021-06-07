Крабу-предсказателю с ПМЭФ построят жилье в родном регионе

Краб-предсказатель по кличке Юрий, которого делегация из Мурманской области привезли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), опроверг слухи о том, что по окончании мероприятия его съели. В родном регионе ему построят жилье, «написал» краб в Instagram.

«Друзья! Многие спрашивали, что же дальше? Море, аквариум, ужин? Я принял решение остаться с вами. Совсем скоро вернусь домой, месяц поживу у друзей, а потом — в Териберку», — заявил краб в сторис. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве информационной политики Мурманской области, Юрия отправят на передержку в Мурманск, пока в родной Териберке для него строят дом.

Накануне у краба появилась страничка в Instagram. В нем ракообразное позиционируется как эксперт по инвестициям. Блог будет посвящен экономике и туризму в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что краб Юрий способен предсказывать инвестиции, которые приходят в регион. Директор АНО «Мурманконгресс» Артем Марышев объяснил, что перспективность денежных вливаний определяют по движению «лап».