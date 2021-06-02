На ПМЭФ нашли стенд с ликом Иисуса Христа

Один из стендов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказался украшен хохломой, иконами, ликом Иисуса Христа и изображением священника. Фотографии стенда опубликовал Twitter РБК.
Стенд принадлежит Международному агентству суверенного развития (МАСР). Главой наблюдательного совета организации является председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.
В 2019 году, после основания агентства, он говорил, что основной целью организации станет помощь африканским странам, которые пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости Запада. Как указано на сайте МАСР в настоящее время, стратегическими регионами присутствия для него выступают Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка и Восточная Европа.
В 2019 году стало известно, что Россия через МАСР привлекла 2,5 миллиарда долларов для строительства нефтепровода в Нигере, развития транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и Демократической Республике Конго.
Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду, 2 июня. Он продлится до 5 июня, за эти дни представители деловых кругов обсудят ключевые экономические вопросы. Страной-партнером форума в этом году выступает Катар. Более ста участников прибудут из Китая и Германии, а самой многочисленной окажется делегация из США.