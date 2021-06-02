На Украине предложили запретить продажу лекарств детям

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу лекарств детям до 14 лет. Об этом сообщает портал «Гордон».

В пояснительной записке к документу сказано, что в стране существует проблема с неконтролируемой продажей препаратов. Медикаменты, которые должны отпускаться по рецепту, можно приобрести и без него.

«Особенно это критично в случае, когда лекарственные средства покупает несовершеннолетний, поскольку в детском возрасте еще нет полного осознания имеющихся рисков от неправильного употребления того или иного лекарственного средства», — подчеркивают авторы законопроекта.

Поэтому предлагается запретить аптекам продавать лекарства гражданам, не достигшим 14 лет. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он может попросить документы.

В феврале в Киевской области две девочки 13 и 14 лет выпили по 40 таблеток «Дротаверина» (аналог «Но-шпы»). В полиции утверждали, что на такой поступок детей подвиг челлендж в TikTok. В итоге одна девочка погибла, другая попала в больницу. Мэр города позже сообщил, что у школьниц ранее были суицидальные наклонности и сложные отношения с родителями.

Весной правительство Украины легализовало использование в медицинских целях ряд препаратов на основе марихуаны.