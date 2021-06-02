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Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств в страну. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз препаратов в страну через единый портал госуслуг. Новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами.

Документ был разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде и в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.

На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввоз лекарственных средств, которые входят в Единый реестр зарегистрированных препаратов ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы союза.

В июле 2020 года сразу несколько российских и международных объединений фармацевтов заговорили о возможном возникновении дефицита лекарств в России. Свои опасения они объясняли изменившимися с 1 июля правилами, согласно которым все новые поступающие в оборот в России партии препаратов обязаны иметь маркировку. Без нее продавать их можно только при наличии специального разрешения межведомственной комиссии. При этом процедуры маркировки и получения разрешения на продажу без нее в настоящий момент слишком забюрокроатизированы и недостаточно подробно прописаны в нормативно-правовых актах, считают производители.

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