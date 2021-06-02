Арестованный офицер израильской разведки умер при загадочных обстоятельствах

Офицер израильской военной разведки, который был арестован по решению военного трибунала еще в сентябре 2020 года и ожидал завершения закрытого судебного процесса, скончался при загадочных обстоятельствах, пишет издание Haaretz.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, так как материалы дела не подлежали огласке. В чем именно обвиняли покойного, не раскрывается. Не разглашается и его имя. Издание указывает, что публиковать эти данные запрещено.

Известно, что в ночь на 17 мая находившегося в следственном изоляторе мужчину обнаружили в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу, где врачи в конечном итоге констатировали смерть.

«Слушания по делу офицера проходили за закрытыми дверями, был наложен приказ о полном запрете разглашения информации», — пишут журналисты Haaretz, отмечая, что дополнительный аналогичный приказ был издан после того, как разведчик скончался.

По данным издания, по факту смерти возбуждено внутреннее расследование. Результаты будут переданы военному прокурору.