Неумелый косметолог из популярной клиники оставила клиентку с гниющим носом

Девушка записалась на процедуру в популярную косметологическую клинику и осталась с гниющим носом из-за неумелой специалистки. Соответствующий материал публикует Daily Star.

23-летняя жительница Манчестера Саба Нур (Saba Noor) посетила клинику эстетической медицины MCR Aesthetics, чтобы сделать безоперационную пластику носа, которая осуществляется посредством введения филлеров. Известно, что девушка случайно нашла данную организацию в Instagram и сочла, что более 200 тысяч подписчиков на странице клиники указывают на высокий уровень качества предоставляемых услуг.

Однако уже после процедуры у героини материала возникли некоторые опасения по поводу проделанной работы: на ее лице появились отеки и множество небольших синяков. «Косметолог, которая вводила филлер, заверила, что все в порядке и что это нормальная реакция на процедуру. Через пару дней у меня на носу появился шрам, он был похож на ссадину и начал желтеть внутри. Я пыталась связаться с клиникой, но мне не ответили. Думаю, это была самая большая ошибка в моей жизни», — призналась Нур.

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Девушка испытывала болезненные ощущения, поэтому решила записаться к врачу в другое медицинское учреждение. Доктор Юсра Аль-Мухтар (Yusra Al-Mukhtar) решила оказать пациентке бесплатную помощь, поскольку та оказалась в опасной для здоровья ситуации. По словам профессионала, в противном случае ошибка косметолога привела бы к распространению некроза и постоянного рубцевания носа.

«Она сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию. Это потрясающе, не знаю, смогу ли я ее когда-нибудь отблагодарить», — добавила Нур. Согласно информации издания, на данный момент девушка выздоравливает после перенесенных процедур

В свою очередь, представитель MCR Aesthetics заявил: «Мы серьезно относимся к тому, что делаем, и ценим каждого клиента, поэтому мы будем детально изучать любые отзывы о наших услугах».

В марте стало известно, что у российской телезвезды Анастасии Балинской начал гнить нос после пластики. Она рассказала, что во время операции хирург вживил ей пластину в кончик носа, однако она сдвинулась, воспалилась и начала издавать неприятный запах.