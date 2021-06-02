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Женщина получила уголовное дело за отказ сдать квартиру помощнице прокурора

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора одного из столичных районов. В итоге женщина получила уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Собственница заключила с помощницей договор аренды квартиры в июле 2020 года. По документам, арендатор могла проживать там в течение двух лет. По данным правоохранительных органов, вскоре хозяйка поддалась «информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях» и потребовала освободить жилье.

Следствие посчитало, что жительница Минска приняла подобное решение исключительно из-за должности квартиросъемщицы. В отношении собственницы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение равноправия граждан». На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре 2020 года Национальное кадастровое агентство Госкомитета по имуществу республики привело данные о том, что в октябре 2020-го в Минске заключили на 55 процентов меньше сделок на рынке недвижимости, чем год назад. Показатель стал худшим за 13 лет. Сложнее всего квартиры продавались в новостройках — их доля в общем объеме продаж снизилась до 10 процентов.

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