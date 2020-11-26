В Белоруссии обвалился рынок жилья

В октябре 2020-го в Минске заключили на 55 процентов меньше сделок на рынке недвижимости, чем год назад. Показатель продаж стал худшим за 13 лет, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Белоруссии.

По данным ведомства, за прошлый месяц в белорусской столице было совершено 598 сделок купли-продажи. Это на 18 процентов меньше, чем за сентябрь 2020-го. В последний раз жилье так плохо продавалось только в 2011 году, в то время как в 2012-2019 годах ежемесячно в городе заключалось свыше тысячи сделок.

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Хуже всего реализуются квартиры в новостройках — их доля в общем объеме продаж обвалилась до 10 процентов. Самое дорогое жилье традиционно предлагается в центре Минска — 1,42 тысячи долларов (107 тысяч российских рублей) за квадратный метр. Самым дешевым районом белорусской столицы признан Заводской, где «квадрат» стоит 1,14 тысячи долларов (86 тысяч рублей).

Белорусский экономист Ярослав Романчук объясняет обвал продаж жилья углублением рецессии, начавшейся еще в конце 2019 года. «Во-вторых, обнулилось доверие между Лукашенко, обществом и бизнесом. В-третьих, белорусская молодежь массово уезжает за границу, не желая оставаться в такой стране, соответственно им квартиры не нужны», — пояснил он изданию.

В конце октября МВД Белоруссии заявило о праве силовиков врываться в квартиры граждан. В стране четвертый месяц проходят массовые акции протеста. Они начались в августе, после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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