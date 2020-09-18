Лукашенко передарил подаренную ему квартиру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передарил подаренный ему сертификат на двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает БЕЛТА.

Жилье достанется семье военнослужащего.

«Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки», — сказал Лукашенко о сертификате.

Ранее Лукашенко пообещал, что будет использовать косметику только отечественного производства, и заявил, что поручил активизировать продажи продукции за рубеж. «Обещаю, что никогда [не буду пользоваться импортными средствами]. Свое надо использовать», — заключил Лукашенко и пообещал передарить, если получит от кого-то подобный презент. Также белорусский президент призвал максимально способствовать продажам белорусской косметической продукции за рубеж и развивать ниши потребления на внутреннем рынке.