Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Кандидатом в адвокаты Ефремова оказался защитник воров в законе
На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии
Познер объяснил сравнение россиян с варварами
17-летнюю москвичку попросили раздеться на собеседовании 
Zara скопировала дизайн украшения у российского бренда
В Центробанке назвали дешевые кредиты ненужными для россиян
Сгоревший лагерь беженцев снова загорелся
Huawei останется без дисплеев Samsung
Москвич забрался на машину на полном ходу, крикнул «Контент прет!» и свалился 
Решившего навести порядок российского чиновника переехали машиной и избили
Новости партнеров

Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией республики в ее составе. Об этом пишет БЕЛТА.

Дипломат подарил белорусскому лидеру факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи. Так Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 14 сентября приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Москвой.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко: Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач
Лукашенко заявил об успехе в решении проблем между Белоруссией и Россией
Появились подробности визита Лукашенко в Россию
Дату рождения Лукашенко снова скорректировали
Другие материалы рубрики
Мир00:01 8 сентября

«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»

Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
15:34Сегодня

Сгоревший лагерь беженцев снова загорелся

14:34Сегодня

В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд

14:05Сегодня

Рядом с местом взрыва в Бейруте начался пожар

Мир00:0330 августа

Роза пустыни

Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
13:44Сегодня

В армии Хафтара отреагировали на видео о летчике якобы сбитого МиГ-29

13:41Сегодня

Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

13:19Сегодня

Раскрыты подробности новых санкций ЕС против Белоруссии

Мир00:0626 августа

«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»

Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
12:21Сегодня

Толпа напала на полицейского в Колумбии

11:53Сегодня

TikTok задумал пойти на компромисс с США

11:39Сегодня

Сербия передумает переносить посольство в Израиле вопреки требованию США

Россия
Избиение гулявшего с ребенком россиянина за «косой взгляд» попало на видео
Россиянам открыли доступ к кодам для электронного голосования на выборах
Заместитель главного судебного пристава Москвы найден мертвым
«Затевать войну против ребенка»
Зачем ФСБ врывается к российским детям и отправляет их в психбольницу из-за пабликов в соцсетях
Сибирячка оказалась серийной поджигательницей машин в Сочи
«И красавица столица не Москва — Сталинодар!»
Советские вожди переименовали десятки городов по своей прихоти. Что из этого вышло?
Все материалы
Мир
Сгоревший лагерь беженцев снова загорелся
Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи
В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд
Рядом с местом взрыва в Бейруте начался пожар
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»
Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
Все материалы
Бывший СССР
Минск пересмотрит отношения с поддерживающими белорусские протесты странами
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
В Минске появилась проекция известного советского плаката с лицом Колесниковой
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
Саакашвили пообещали наилучшее питание в тюрьме в случае возвращения в Грузию
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Машину для «побега» Колесниковой из Белоруссии засняли на видео
Все материалы
Экономика
Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры
Александр ЛукашенкоТрактор заглох
Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?
Россиянам пообещали замедление роста цен
Александр Чернощекин«Средств по программе льготного кредитования хватит до конца сентября»
Старший вице-президент ПСБ о работе банка по госпрограмме кредитования бизнеса
Названы главные пострадавшие от коронавируса
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Корпорация МСП и МСП Банк поддержали производителя детской ортопедической обуви
Все материалы
Силовые структуры
В Москве мужчина зарезал жену у торгового центра
Адвокат Егора Жукова отозвал жалобу на приговор
Таинственный мистер «X»
Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны
Адвокат Пашаев признался в нарушениях при защите Ефремова
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генпрокурор России объяснил опасность АУЕ
Михаил ЕфремовЕфремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце
Актера взяли под стражу в зале суда
Все материалы
Наука и техника
LG раскрыла смартфон с поворотным экраном
Раскрыта опасность высокого кровяного давления
Яблочный сбор
 
Рассекречен преемник iPhone XR
«Они ломали льды холодной войны»
 
В Египте нашли таинственные подземные могилы
Цепная реакция
 
Все материалы
Спорт
Российского хоккеиста поймали на кокаине
«Новый сезон в подарок»: где смотреть Английскую премьер-лигу
Где смотреть АПЛ-2020/2021: бесплатные онлайн-трансляции матчей, бонус в подарок
Поветкин сравнил уровень жизни в США и России
Екатерина Александровская «Она была готова на все»
Самоубийство фигуристки-чемпионки из России потрясло мир спорта. Почему никто не смог ей помочь?
22-летнего боксера убили на семейном пикнике
Славен Билич«Стремимся задержаться в АПЛ подольше»
Бывший тренер «Локо», путь в элиту и ожидания от нового сезона — все о новичке лиги «Вест Бромвиче»
Фаната ЦСКА отлучили от футбола из-за поддержки протестов в Белоруссии
Все материалы
Культура
Опубликовано видео совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Умер один из основателей группы Kool & the Gang
Михаил Ефремов«Он человек порядочный, но больной»
Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья
Дочь Ефремова рассказала о каминг-ауте и об избивавшей ее под Земфиру матери
Вопреки коронавирусу
Как Большой театр рискнул поднять боевой дух труппы и при чем тут Дерипаска?
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер объяснил сравнение россиян с варварами
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Российская блогерша насмерть разбилась вместе с возлюбленным в Китае
Российской телеведущей сделали предложение руки и сердца в прямом эфире
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Участники шоу на НТВ поверили в существование «депутата» Виталия Наливкина
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
В Сочи пропала группа туристов с восемью детьми
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Россиянка сравнила Крым с Абхазией и назвала лучшее место для отдыха
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
В Турции сообщили о зараженных коронавирусом туристах из России
Самолет с российским сенатором экстренно сел после смерти пассажирки
Все материалы
Из жизни
Принц Чарльз перестал давать деньги принцу Гарри и Меган Маркл
Развеян миф о пользе самого популярного в России завтрака
147-килограммовая женщина похудела на 59 килограммов и раскрыла секрет успеха
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Российская порнозвезда узнала о своем хроническом заболевании во время операции
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Раскрыты технические подробности нового Hyundai Tucson
Викторина: что вы знаете о первых «Жигулях»
Вспоминаем историю вазовской «Копейки» перед стартом ГУМ-Авторалли
Воронежский Tesla Cybertruck без днища и стекол испытали бездорожьем
Как устроен самый быстрый автомобиль на Земле, набравший 757 километров в час
Все подробности про рекордный автомобиль Speed Demon — и автомобиль ли это вообще?
Китайский аналог Aurus загорелся во время движения
Русский кастом: культ уникальных машин
Хот-роды, мотоциклы и другие истоки американской культуры тюнинга на подмосковном Кастом Weekend
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado начали продавать в России
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы