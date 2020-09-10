Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией республики в ее составе. Об этом пишет БЕЛТА.
Дипломат подарил белорусскому лидеру факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи. Так Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.
«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — заявил посол.
Ранее сообщалось, что Лукашенко 14 сентября приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Москвой.