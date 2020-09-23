Белорусское жилье подешевело

Квартиры в столице Белоруссии продолжают дешеветь — за последнюю неделю, по данным специалистов минского рынка недвижимости, вторичное жилье потеряло в цене 0,5 процента, неновый «квадрат» теперь стоит 1,39 тысячи долларов (105,6 тысячи российских рублей). Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

Стоимость квадратного метра в новостройках за неделю снизилась на 0,4 процента, до 1,32 тысячи долларов (100,6 тысячи российских рублей). Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг 65 долларов, подсчитали аналитики.

Ранее, в августе, сообщалось, что банки в Белоруссии перестали выдавать ипотеку на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Оформить кредит можно только на покупку квартиры в новостройке.

В стране второй месяц проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко, управляющий Белоруссией с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов.

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