Загрязнитель отомстил Greenpeace за дерзкую пародию

Экологическую организацию Greenpeace («Гринпис») засудили из-за рекламной кампании с дерзкой пародией на австралийского энергетического гиганта AGL Energy. Крупнейший производитель электричества и загрязнитель природы Австралии отомстил активистам за высмеивание своего логотипа, пишет The Guardian.

AGL, которая производит электричество с использованием тепловой энергии, природного газа, ископаемого угля, а также частично от энергии солнца и ветра, отстаивает свои интересы в суде. Компания обвиняет экоактивистов Greenpeace в нарушении авторских прав и в ущербе репутации бренда из-за использования логотипа в онлайн-рекламе со слоганом «AGL — величайшая ответственность Австралии».

Представители «Гринпис» подчеркивают, что своей акцией собирались обозначить внушительный вклад AGL в разрушение климата страны. Использование чужого логотипа, по мнению общественников, укладывается в рамки закона, так как представлено в виде сатиры и пародии, которая должна подтолкнуть крупнейшего загрязнителя Австралии на развитие возобновляемых источников энергии и полный отказ от угля к 2030 году.

«Мы считаем их временными злодеями. Цель рекламы — заставить AGL закрыть угольные электростанции и стать лидером в области возобновляемых источников энергии. Мы рады отмечать их достижения, когда они есть, и не намерены уничтожать организацию», — пояснил участник рекламной кампании «Гринпис» Гленн Уокер.

Регулирующий орган Австралии по вопросам "чистой" энергетики подтверждает, что AGL является лидером по загрязнению воздуха в стране — на долю компании приходится восемь процентов всего объема выбросов парниковых газов.

От угольных шахт и электростанций весь мир постепенно отказывается в пользу экологичных возобновляемых источников энергии. В 2020 году другие экоактивисты добились закрытия последней в Англии шахты, которая проработала около 200 лет, в конце мая 2021 года суд Евросоюза постановил прекратить добычу угля на границе Польши и Чехии из-за угрозы климату и населению близлежащих городов.