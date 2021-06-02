Стало известно о российских регионах с высоким уровнем мошенничества

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по числу зарегистрированных фактов мошенничества среди российских регионов за первый квартал текущего года. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на доклад о состоянии преступности, опубликованный Генпрокуратурой РФ.

Таким образом, на 100 тысяч населения данного региона приходится 128,9 факта подобных инцидентов.

Кроме того, стало известно и о других субъектах Российской Федерации с высоким уровнем мошенничества — среди них второе место занимает Москва, на третьем находится Краснодарский край, замыкает десятку Пермский край.

В статистике, приведенной изданием в Telegram-канале, представлены Карелия, Адыгея, Мурманская область, Хакасия, Алтай и Коми.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил о пропаже с его банковского счета 180 миллионов долларов. Экс-парламентарий подал в полицию заявление. В нем он указал, что обратился в кредитную организацию, где имеется его счет, но там ему сказали, что счета на его имя в банке нет и денег, соответственно, тоже.