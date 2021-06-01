Бывший депутат Госдумы заявил в полицию о пропаже 180 миллионов долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил о пропаже с его банковского счета 180 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, экс-парламентарий подал в полицию заявление. В нем он сообщил, что обратился в кредитную организацию, где имеется его счет, но там ему сказали, что счета на его имя в банке нет и денег, соответственно, тоже.

Полиция начала проверку по заявлению бывшего депутата.

Сам он заявил, что пропавшие деньги не его, а «народные», которые принадлежали Советскому Союзу, передает «МК» в своем Telegram-канале. Шашурин пояснил, что деньги «снимали долго».

180 миллионов долларов по текущему курсу составляют около 13,2 миллиарда рублей. Это сопоставимо с расходной частью годового бюджета Челябинска.

Сергей Шашурин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов. Он трижды судим за хулиганство, вымогательство и сопротивление представителю власти. В 90-х годах его обвиняли в мошенничестве и хищении государственных средств в особо крупных размерах.