Пассажир выпил водки и начал душить свою невесту на глазах четырехлетнего сына

Выпивший водки во время перелета пассажир набросился на свою невесту и начал душить ее прямо на глазах их общего четырехлетнего сына. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в прошлом году, но известно о нем стало только сейчас — после вынесения обвинительного приговора 27-летнему Тибору Торняю (Tibor Tornyai). Во время перелета из Словакии в Манчестер мужчина употребил четыре мини-бутылки водки и принялся ругаться со своей невестой, Петрой Румпиковой (Petra Rumplikova).

После приземления самолета, пара продолжила выяснять отношения в аэропорту. В терминале авиагавани Манчестера Торняй накинулся на свою невесту, повалил девушку на пол, схватил за шею и начал душить. Их общий четырехлетний сын испугался и убежал, а на помощь Румпиковой пришли сотрудники службы безопасности и растащили молодых людей.

В суде Торняй признал свою вину — ему было приказано пройти две программы реабилитации «Здоровые отношения» и «Я — ответственный» в течение 12 месяцев. Также его обязали к 200 часам общественных работ. Как уточняется, пара и их ребенок продолжают жить вместе.

Ранее в мае россиянин выпил в самолете и побил полицейского кулаками при задержании. Согласно информации правоохранительных органов, двое жителей Владивостока пронесли в салон авиалайнера спиртные напитки и начали выпивать еще до взлета. Члены экипажа сообщили о нарушителях в полицию, и приятелей вывели из самолета. Уже в терминале во время задержания один из них побил полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей.