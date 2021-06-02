«Самокат» собрался в США

Сервис доставки продуктов «Самокат», который входит в совместное предприятие (СП) Сбера и Mail.ru Group, планирует выйти на рынок США под новым брендом, сообщает The Bell со ссылкой на близкий компании источник . Информацию подтвердил и собеседник из числа сотрудников экосистемы.

Компания собирается запуститься в течение нескольких месяцев — года, а решение о названии пока не принято. Команду планируется собирать на месте, утверждает источник. Акционеры пока обсуждают масштабы запуска, от которых будут зависеть и расходы.

Представитель «Самоката» в ответ на запрос The Bell от комментариев отказался.

Контрольный пакет акций «Самоката» принадлежит СП Сбера и Mail.ru Group с весны 2020 года. Запустили сервис в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Активного роста компании удалось добиться во время пандемии на фоне карантина. К концу 2020 года у «Самоката» было 400 дарксторов, а годовая выручка компании составила 9,7 миллиарда рублей.