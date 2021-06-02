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Определена эффективность вакцины «КовиВак»

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Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Эффективность третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак», по предварительным данным, составляет более 80 процентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центра имени Чумакова, где разработали препарат.

«Эффективность вакцины — свыше 80 процентов, заключительная фаза испытаний пока не завершена», — указали в научном центре.

Третья фаза тестирования двухкомпонентного препарата должна начаться в июне и продолжится год. В ходе исследований будет выделена отдельная группа добровольцев в возрасте от 60 лет и изучена необходимость тройной прививки для людей с ослабленным иммунитетом.

«КовиВак» зарегистрирован в России 20 февраля, промышленное производство запущено в конце марта. 1 июня вакцина поступила в гражданский оборот в Москву и вскоре будет доступна в нескольких центрах вакцинации.

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