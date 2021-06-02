Неизвестные поселили в двух хостелах Москвы более тысячи мигрантов

Неизвестные незаконно поставили на учет более тысячи мигрантов в двух хостелах Москвы. Сотрудники полиции начали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мигранты поселились в хостелах на улице Радио и в Елоховском проезде. В первом находились 173 иностранных гражданина, а во втором — 854. В общей сложности незаконно на миграционный учет поставили 1027 мигрантов.

Правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль. На данный момент неизвестно, какое наказание собственники жилья понесут за незаконную регистрацию людей.

В январе в Москве на проспекте 40 лет Октября нашли дом, где были незаконно зарегистрированы около 167 тысяч человек. За услугу злоумышленники брали с приезжих до пяти тысяч рублей. Правоохранительные органы пресекли деятельность участников организованной группы. В отношении некоторых из них возбудили уголовные дела.