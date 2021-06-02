В ООН оценили сроки восстановления рынка труда

Мировой уровень безработицы по-прежнему существенно превышает допандемийные показатели, а компенсировать урон вряд ли получится ранее 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на отчет Международной организации труда, специализированного учреждения Организации Объединенных Наций (ООН).

По оценкам специалистов, в этом году безработными останутся по меньшей мере 220 миллионов человек по всему миру. Прогноз на следующий год более оптимистичен — 205 миллионов безработных, однако это по-прежнему выше уровня докризисного 2019 года, когда рабочих мест не хватало 187 миллионам человек.

«Рост занятости как минимум до 2023 года будет недостаточным для того, чтобы компенсировать потери», — уточняется в отчете.

Экономист Международной организации труда Штефан Кюн (Stefan Kuehn) разъяснил Reuters, что реальный ущерб для рынка труда был даже более значительным, если учесть в том числе сокращение рабочего времени, на которое вынудили пойти часть сотрудников. Потери в рабочих часах в 2020 году по сравнению с предшествующим годом можно считать эквивалентом 144 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

Больше всего пострадали женщины, молодые люди и два миллиарда человек, работающие в теневом секторе экономики. По сравнению с 2019 годом число нищих и крайне нищих работников выросло на 108 миллионов человек, говорится в отчете.

В России рынок труда может восстановиться уже к концу 2021 года — с таким прогнозом в мае выступил помощник президента России Максим Орешкин. В те же сроки возвращения к уровню 2019 года ожидает Минтруд